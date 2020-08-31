В России могут запретить изымать домашних животных за долги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России могут запретить изымать за долги домашних животных. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму после 9 сентября, сообщает газета "Известия".
Как рассказал его автор, депутат нижней палаты парламента Владимир Бурматов, в документе будут прописаны критерии домашних животных, которых нельзя будет забирать у граждан.
Предполагается, что в законодательстве будет прописана норма, согласно которой домашние животные не будут входить в перечень имущества, на которое может быть распространено взыскание по исполнительным документам.
Кроме того, там будет прописаны определение "домашних животных" и критерии.
"Уже сегодня запрещено изымать за долги сельскохозяйственных животных, а домашних можно. Мы считаем, что это жестоко", – пояснил парламентарий.
Он добавил, что речь идет не только о собаках и кошах, но и о диких животных, которых официально не запрещено содержать в жилых домах.
Ранее сообщалось, что чипирование домашних животных с нового года может стать обязательным. Присвоить своему питомцу уникальный номер можно будет несколькими способами.
Подкожный микрочип вместе с установкой обойдется в среднем в 300 рублей. Также владельцы животных смогут использовать более дешевые бирки, кольца, ошейники.
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