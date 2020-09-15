Биолог рассказал, почему на улицы Москвы все чаще выходят дикие животные

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Все чаще на столичных улицах люди начали встречать диких животных: в Люблине недалеко от школы местные жители увидели лося, другой сохатый вышел к москвичам в Бибиреве, а Кожуховский район ночью посетили кабаны.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с Москвой 24 объяснил, почему дикие животные стали постоянными гостями московских улиц.

"Все же зависит еще от того, в каком районе выходят. Есть же "Лосиный остров", Сокольники – вот там вполне могут быть", – сказал эксперт.



(начинается в конце августа – в сентябре и длится около двух месяцев. – Прим. ред.) лоси теряют голову, гормоны в голову ударяют, все забывают. Они могут быть непредсказуемы, могут выйти к людям. Сейчас с воздухом получше стало, смога нет. Может, еще и с этим связано.

Петр Чумаков главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Сейчас, тем более после самоизоляции, в городе тихо, особо никто не выходил. Они привыкли в общем-то, переселились потихоньку. Во время гоналоси теряют голову, гормоны в голову ударяют, все забывают. Они могут быть непредсказуемы, могут выйти к людям. Сейчас с воздухом получше стало, смога нет. Может, еще и с этим связано.

При этом, уверен специалист, животные выходят к людям не из-за голода, поскольку сейчас довольно "сытный период" в лесу.

Между тем Чумаков порекомендовал держаться от зверей подальше и не провоцировать. "Кабан – вообще серьезное животное, если он настроен агрессивно. Не надо к ним, конечно, приближаться, дразнить. А так обычно не нападают", – пояснил биолог.

С лосями, по словам Чумакова, вообще стоит держать ухо востро, поскольку они "сильные и непредсказуемые", могут "лягнуть до смертельного исхода".

Вместе с тем, по мнению биолога, на улицах города мы можем встретить не только парнокопытных, но еще лис и ежей, приближаться к которым также не стоит. "Лисы могут быть заражены бешенством, они в таких случаях теряют осторожность, выходят навстречу к людям. Кажется, что они такие смелые, а они при этом очень опасны", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что лоси выходят в городскую среду чаще всего осенью. Об этом рассказали специалисты. У животных начинается брачный период.

Гуляющих по городу лосей уже замечали в районе "Лосиного острова", в Сокольниках, Перове, Новогирееве, Бибиреве.

