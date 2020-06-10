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Общество

17:29

В парке "Кузьминки-Люблино" впервые за 10 лет встретили ежика

животные общество

Фото: ГПБУ "Мосприрода"

В Мосприроде рассказали, что впервые за 10 лет замечен еж в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", сообщили ТАСС представители департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Еще одной приметой стремительного восстановления биосистемы стало обнаружение ежа в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". На вид особь взрослая, примерно около трех лет ежу", – поделились представители столичного ведомства.

Как уточнили зоологи, обнаруженный зверек ведет ночной образ жизни, а большую часть времени находится в своем гнезде. При этом кормить ежика не требуется, так как ему хватает собственных запасов.

Работники Мосприроды попросили москвичей и гостей столицы не беспокоить ежа, если он встретится. Кроме того, посетителей попросили не брать его домой.

Ранее говорилось, что жители Москвы заметили лис в городе. Рыжие звери спокойно ходят по газону и не боятся.

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