Мосприрода призывает не кормить летучих мышей и не трогать их голыми руками

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В Мосприроде рекомендуют не кормить летучих мышей. Чтобы избежать укуса при контакте с ними, специалисты рекомендуют надевать перчатки.

"Осенью эти животные часто залетают на балконы. Обычно это молодняк, который ищет место для зимовки. Также их можно встретить в старых или заброшенных домах, парках, скверах. При встрече с летучей мышью нельзя брать ее голыми руками и кормить. Для начала ее следует изолировать в комнате и дождаться, пока она успокоится", – рассказали в пресс-службе Мосприроды.

После специалисты рекомендуют накрыть животное плотным полотенцем, посадить в коробку с небольшим отверстием и выпустить на улицу. Также его можно отвезти в Центр реабилитации рукокрылых. Если мышь все-таки укусила, рану нужно обработать антисептиком и обратиться к врачу, так как животное может быть переносчиком различных заболеваний, отмечают эксперты.

Ранее кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин заявил, что российские летучие мыши не являются переносчиками опасных для людей коронавирусов.

По словам Артюшина, известные патогенные для человека коронавирусы могли распространяться от рукокрылых через промежуточных хозяев, поскольку прямой контакт почти исключен.