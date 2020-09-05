Эксперт прокомментировал опасность заражения COVID-19 от летучих мышей

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Кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин заявил, что российские летучие мыши не являются переносчиками опасных для людей коронавирусов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вероятность получить именно такой коронавирус от летучей мыши, один из трех известных, можно считать, что ее почти нет. Понятно, что разное бывает, мы многое не знаем, но это крайне маловероятное событие", – объяснил эксперт.
По словам Артюшина, известные патогенные для человека коронавирусы могли распространяться от рукокрылых через промежуточных хозяев, поскольку прямой контакт почти исключен.
"В реальности зафиксированных случаев передачи чего бы то ни было от рукокрылых людям в России очень мало", – отметил эксперт.
Единственные известные случаи, как добавил эксперт, связаны с вирусом бешенства, но с 1970-х годов таких было зарегистрировано немногим более десяти.
Наконец Артюшин назвал правила действий для случаев, когда летучая мышь попадает в дом. Животное необходимо поймать в толстых перчатках или с помощью толстой тряпки, а затем поместить в контейнер и передать специалистам. Здоровых рукокрылых также можно просто отпустить на волю с наступлением вечера.
В августе специалисты Роспотребнадзора объявили о масштабном исследовании по выявлению коронавируса у летучих машин в РФ. Эксперты приступили к составлению карты перемещения рукокрылых, а также оценке встречаемости у них коронавирусов.
Российских летучих мышей проверят на коронавирусы
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