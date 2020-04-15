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Наука

15:41

Еще один тип коронавируса нашли у летучих мышей

наука животные

Фото: depositphotos/KirsanovVal

Ученые из Индии заявили об обнаружении у летучих мышей еще одного типа коронавируса, сообщает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что речь идет о коронавирусе типа BtCoV. Его нашли у рукокрылых в северном штате Химачал-Прадеш. Для дальнейшего исследования были отобраны 25 особей летучих лисиц и ночных крыланов.

В настоящее время опасность выявленной инфекции пока не изучена, однако ученые утверждают, что связи коронавируса летучих мышей с SARS-CoV2 нет.

При этом исследователи заявляют, что в 2018 и 2019 годах у этих летучих мышей был обнаружен вирус Нипах, уносящий жизни 70% заболевших им людей.

Ранее в России предложили запрет на употребление в пищу летучих мышей. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обосновал это тем, что COVID-19 появился в Китае результате употребления в пищу экзотических животных.

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