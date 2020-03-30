В России предложили запрет на употребление в пищу летучих мышей

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В России могут запретить продажу и приготовление непромысловых животных. Такую инициативу предложил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает News.ru.

По его словам, РФ в настоящее время принимает различные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, однако уже сейчас стоит задуматься о действиях по предотвращению пандемий в будущем.

Петров отметил, что COVID-19 появился в Китае результате употребления в пищу экзотических животных. В нашей стране также есть места, где посетителям предлагают блюда нетрадиционной кухни.

"Очевидно, что поедание таких блюд также может стать причиной возникновения новых вирусов, сравнимых по опасности с тем, с которым сейчас борется весь мир", – уверен депутат.

Согласно его предложению, в России необходимо ограничить употребление в пищу летучих мышей, змей и обезьян.

"В данной связи прошу Вас разработать санитарные правила, запрещающие продажу и приготовление различных непромысловых животных, которые могут стать причиной возникновения болезней (летучие мыши, змеи, обезьяны, африканские и азиатские экзотические животные)", – говорится в обращении.

Ранее власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр столицы Сергей Собянин распорядился о соблюдении карантина горожанами всех возрастов.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших, вылечились 64 человека, скончались 8 граждан.