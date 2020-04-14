Стало известно, почему растет число заболевших коронавирусом в Москве

13:38
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН, профессор Галина Кожевникова рассказала, почему продолжает расти количество заражений коронавирусной инфекцией. Она перечислила основные причины, которые влияют на эпидемиологическую обстановку в Москве, сообщает ИА "НСН".
По словам специалиста, нарушение режима самоизоляции не является первоочередной причиной увеличения числа заболевших.
"В первую очередь сейчас увеличивается количество тестирований. Если раньше тестирования проводились только у тех, у кого наблюдались клинические признаки или у тех, кто накануне вернулся из очага заражения, то сейчас любого человека с пневмонией или признаками острого респираторного заболевания обследуют", – заявила Кожевникова.
Она добавила, что также люди продолжают возвращаться из регионов с выявленными очагами заражений, что тоже может являться источником инфекции.
Ранее президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил о парадоксальной ситуации с распространением COVID-19 в Москве. Он отметил, что в первые несколько недель самоизоляции жители столицы исправно следовали рекомендациям о соблюдении режима изоляции, сейчас же индекс самоизоляции снижается, и при этом фиксируется рост числа зараженных.
Согласно последним данным, в России за последние сутки подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.
По статистике, заболевание за минувший день смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1 694 человека, 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
Число зараженных COVID-19 в России превысило 21 тыс
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