Голикова прокомментировала данные о числе заболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России в среднем число заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается на 17–18% в день, это позволяет надеяться на отсутствие экспоненциального развития, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Но я хочу еще раз повторить: цифры заболевших в целом – они пугать не должны, если это не экспоненциальный рост", – сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, важно следить за пациентами, которые попадают в реанимационные отделения больниц, находятся на ИВЛ.
"Здесь работа врачей имеет ключевое значение, и должны быть приложены все усилия, чтобы эту работу обеспечить", – подчеркнула вице-премьер.
В целях предотвращения распространения коронавируса в столице и области постепенно вводится пропускной режим. Об этом 10 апреля объявили Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С 15 апреля данный порядок оформления передвижений станет обязательным.
За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.
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