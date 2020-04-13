Голикова прокомментировала данные о числе заболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России в среднем число заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается на 17–18% в день, это позволяет надеяться на отсутствие экспоненциального развития, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Но я хочу еще раз повторить: цифры заболевших в целом – они пугать не должны, если это не экспоненциальный рост", – сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, важно следить за пациентами, которые попадают в реанимационные отделения больниц, находятся на ИВЛ.

"Здесь работа врачей имеет ключевое значение, и должны быть приложены все усилия, чтобы эту работу обеспечить", – подчеркнула вице-премьер.

В целях предотвращения распространения коронавируса в столице и области постепенно вводится пропускной режим. Об этом 10 апреля объявили Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С 15 апреля данный порядок оформления передвижений станет обязательным.

За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

