В Госдуме назвали популизмом предложение запретить есть летучих мышей

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Депутат Государственной думы Александр Шолохов в беседе с Москвой 24 заявил, что он рассматривает предложение о запрете употребления в пищу экзотических животных как фейк. По его мнению, подобные предложения выносятся только с одной целью – привлечь к себе внимание.
Шолохов назвал подобное предложение популистским и усомнился в его правдивости.
"Это абсолютно популистское заявление. Я понимаю, что для России это такой традиционный способ питания. Я имею в виду летучих мышей. Кроме как фейк данное предложение я не могу рассматривать", – заявил депутат.
По его мнению, есть много региональных политиков, которые выступают с подобными заявлениями, чтобы привлечь к себе внимание.
"У нас достаточно большое количество депутатов местного уровня, которые могут предлагать все что угодно. Если запретить мясо марсиан, это будет еще более действенным методом. Это абсолютно популистский ход в попытке привлечь к себе внимание в нынешней действительно серьезной ситуации", – считает Шолохов.
Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил разработать санитарные правила, запрещающие продажу и приготовление различных непромысловых животных. Согласно его предложению, в России необходимо ограничить употребление в пищу летучих мышей, змей и обезьян.
Министерство науки и техники Китая заявило, что наиболее вероятным источником коронавируса являются летучие мыши. Там подчеркнули, что исключают связь пневмонии COVID-19 с домашней птицей и скотом.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку. По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.
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