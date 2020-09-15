"Время летит". Какие новинки показали в Apple

15 сентября, 22:12
Фото: apple.com
Презентация новинок от Apple прошла во вторник, 15 сентября, в кампусе Apple Park в Купертино. Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в виртуальном режиме, без традиционного присутствия гостей в зале.
Компания представила новую модель планшета iPad и часы Apple Watch Series 6. А вот новой линейки iPhone впервые с 2012 года на осенней презентации представлено не было.
Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного. Задержка может быть вызвана сложностями с поставками на фоне пандемии коронавируса.
Эксперты предполагают, что знакомство с iPhone 12 произойдет ближе к началу продаж новинки, намеченному на октябрь. В этом году будут презентованы iPhone 12 с диагоналями 5,4 дюйма и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с экранами 6,1 и 6,7 дюйма.
Главной темой презентации стали часы Apple Watch Series 6. Гаджет представлен в синем, золотом, серо-черном и красном цветах. Часы оснащены функцией контроля уровня кислорода в крови пользователя, фиксируют продолжительность сна и определяют необходимое для качественного мытья рук время.
В компании отметили, что новинка станет самой яркой за всю историю. Часы получат более яркий экран и обновленный циферблат. Они будут на 20 процентов мощнее своих предшественников, а монобраслет устройства будет водонепроницаемым.
Двухъядерный процессор S6 новых часов основан на A13 Bionic и позаимствован у iPhone 11. Стоимость базовой версии часов составит 400 долларов.
На презентации также представили упрощенный вариант часов – SE. Он основан на устаревшем процессоре S5. В самой компании Apple данную модель позиционируют как замену популярным ныне гаджетам Series 3. В Apple также считают, что SE подойдут для детей и пожилых людей. Стоимость устройства составит 280 долларов.
Обе модели часов будут поставляться без USB-зарядок. Их пользователям придется приобретать за дополнительные средства. В компании такое решение объяснили заботой об экологии.
Apple представила свои новинки
Также были представлены новые планшеты iPad 2020 и iPad Air 2020. Первый продолжает линейку бюджетных iPad с диагональю экрана 10,2 дюйма. Планшет работает на чипсете A12 Bionic.
iPad Air 2020 внешне напоминает планшеты с приставкой Pro. Гаджет первым получил инновационный 5-нм процессор A14 Bionic. Он на 30–40% быстрее предшественника. Диагональ экрана iPad Air составляет 10,9 дюйма.
Вместо Face ID используется TouchID, который встроен в кнопку включения. Новый Air сможет считывать движения рук в воздухе с помощью специального датчика. В планшете установлен универсальный разъем USB-С, как и на профессиональной серии iPad.
iPad 2020 будет доступен по цене от 329 долларов в США, цена iPad Air 2020 составит 599 долларов.
Ранее в СМИ появилась информация, что компания Apple заказала у Samsung партию дисплеев для складных смартфонов. Официального подтверждения о сделке и производстве складного iPhone не поступало.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: