"Время летит". Какие новинки показали в Apple

Фото: apple.com

Презентация новинок от Apple прошла во вторник, 15 сентября, в кампусе Apple Park в Купертино. Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в виртуальном режиме, без традиционного присутствия гостей в зале.

Без нового iPhone

Компания представила новую модель планшета iPad и часы Apple Watch Series 6. А вот новой линейки iPhone впервые с 2012 года на осенней презентации представлено не было.

Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного. Задержка может быть вызвана сложностями с поставками на фоне пандемии коронавируса.

Эксперты предполагают, что знакомство с iPhone 12 произойдет ближе к началу продаж новинки, намеченному на октябрь. В этом году будут презентованы iPhone 12 с диагоналями 5,4 дюйма и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с экранами 6,1 и 6,7 дюйма.

Антикоронавирусные часы

Главной темой презентации стали часы Apple Watch Series 6. Гаджет представлен в синем, золотом, серо-черном и красном цветах. Часы оснащены функцией контроля уровня кислорода в крови пользователя, фиксируют продолжительность сна и определяют необходимое для качественного мытья рук время.



В компании отметили, что новинка станет самой яркой за всю историю. Часы получат более яркий экран и обновленный циферблат. Они будут на 20 процентов мощнее своих предшественников, а монобраслет устройства будет водонепроницаемым.

Двухъядерный процессор S6 новых часов основан на A13 Bionic и позаимствован у iPhone 11. Стоимость базовой версии часов составит 400 долларов.

На презентации также представили упрощенный вариант часов – SE. Он основан на устаревшем процессоре S5. В самой компании Apple данную модель позиционируют как замену популярным ныне гаджетам Series 3. В Apple также считают, что SE подойдут для детей и пожилых людей. Стоимость устройства составит 280 долларов.

Обе модели часов будут поставляться без USB-зарядок. Их пользователям придется приобретать за дополнительные средства. В компании такое решение объяснили заботой об экологии.

Apple представила свои новинки

iPad восьмого поколения

Также были представлены новые планшеты iPad 2020 и iPad Air 2020. Первый продолжает линейку бюджетных iPad с диагональю экрана 10,2 дюйма. Планшет работает на чипсете A12 Bionic.

iPad Air 2020 внешне напоминает планшеты с приставкой Pro. Гаджет первым получил инновационный 5-нм процессор A14 Bionic. Он на 30–40% быстрее предшественника. Диагональ экрана iPad Air составляет 10,9 дюйма.

Вместо Face ID используется TouchID, который встроен в кнопку включения. Новый Air сможет считывать движения рук в воздухе с помощью специального датчика. В планшете установлен универсальный разъем USB-С, как и на профессиональной серии iPad.

iPad 2020 будет доступен по цене от 329 долларов в США, цена iPad Air 2020 составит 599 долларов.

Ранее в СМИ появилась информация, что компания Apple заказала у Samsung партию дисплеев для складных смартфонов. Официального подтверждения о сделке и производстве складного iPhone не поступало.

