Apple представила новую модель iPad

Фото: apple.com

Компания Apple представила новую модель планшета iPad. Из-за пандемии коронавируса презентация прошла в виртуальном режиме без традиционного присутствия гостей в зале. Трансляция велась из кампуса Apple Park в Купертино.

Новинка iPad восьмого поколения имеет обновленный дизайн с симметричными рамками, похожий на дизайн iPad Pro. Планшет стал первым в линейке iPad со сканером отпечатков пальцев, встроенным в боковую кнопку включения.

Гаджет работает на процессоре A12 Bionic, который сможет обрабатывать до 5 триллионов операций в секунду. Благодаря ему, как уточнили в компании, новое поколение iPad будет функционировать на 40% быстрее своего предшественника и в несколько раз быстрее конкурентов от других производителей.

Также iPad поддерживает стилус Apple Pencil и съемную клавиатуру. Стоимость обновленного iPad начинается с 329 долларов в зависимости от комплектации.



Ранее компания презентовала часы Apple Watch Series 6 с функцией контроля уровня кислорода в крови пользователя. Гаджет фиксирует продолжительность сна и определяет необходимое для качественного мытья рук время.

Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Представление новинки должно произойти на несколько недель позже обычного из-за сложностей с поставками на фоне пандемии коронавируса.

Эксперты предполагают, что знакомство с iPhone 12 произойдет ближе к началу продаж новинки, намеченному на октябрь. В этом году будут презентованы iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с экраном в 6,1 и 6,7 дюйма.

Ранее в СМИ появилась информация, что компания Apple заказала у Samsung партию дисплеев для складных смартфонов. Официального подтверждения о сделке и производстве складного iPhone не поступало.