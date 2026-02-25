Новак заявил о планах кабмина не допустить роста цен на топливо на АЗС выше инфляции

Фото: depositphotos/zorandim

Правительство РФ поставило цель в 2026 году не допустить, чтобы цены на топливо на заправках поднялись выше инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

"Безусловно, у нас всегда планируется таким образом ценообразование, чтобы топливо росло не выше уровня инфляции", – сказал он.

По словам Новака, на рост цен на топливо влияют и такие факторы, как акцизы, налоговая политика и другие. Например, так было в 2025 году: к инфляции добавились дополнительные акцизы, направляемые в дорожные фонды.

Ранее правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и иных видов топлива до 31 июля 2026 года. Такая мера направлена на обеспечение стабильности на внутреннем топливном рынке. При этом производители нефтепродуктов освобождаются от действия запрета для предотвращения избытка продукции на предприятиях.

