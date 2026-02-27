Минздрав РФ разработал новые правила выдачи больничных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения России представило проекты приказов, меняющих порядок выдачи больничных с 2026 года. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Теперь часто болеющим людям не будут продлевать больничный автоматически. Лечащий врач должен будет обращать внимание на то, как часто пациент берет листок нетрудоспособности. Если за последние полгода человек оформлял больничный четыре и более раз, то новый ему выпишут только на пять календарных дней.

Исключения допускаются при уходе за больным членом семьи, беременности, заместительной почечной терапии, получении медпомощи при социально значимых заболеваниях, лечении в стационаре и карантине.

Уточняется, что в течение пяти дней врач должен послать данные пациента в комиссию, которая проанализирует причины частой заболеваемости, предложит план лечения, а при необходимости отправит на допобследования.

Нововведения необходимы для "выявления причин длительного состояния нетрудоспособности и принятия необходимых мер". По мнению специалистов, изменения позволят сократить количество пациентов, которые, пользуясь больничным, устраивают себе выходные дни, а также помогут эффективнее выявлять причины затяжного недомогания.

Еще одно нововведение коснется самозанятых – они смогут оформлять больничные в рамках эксперимента, который продлится до конца 2028 года. Нужно будет зарегистрироваться в Соцфонде и платить страховые взносы. Право на пособие по временной нетрудоспособности появится после шести месяцев с момента перечисления денег.

Размер выплаты будет зависеть от суммы, с которой рассчитывают пособие по нетрудоспособности. Страховые суммы по договору добровольного соцстрахования для самозанятых составляют на выбор 35 или 50 тысяч рублей, а ежемесячный взнос – 3,84% от суммы. Тогда в первом случае ежемесячный платеж будет 1 344 рубля, во втором – 1 920 рубля.

Согласно данным Соцфонда, заявки на участие в эксперименте уже подали 15,4 тысячи самозанятых. Большинство участников выбрали для себя страховую сумму в 50 тысяч рублей.

Министерство здравоохранения также подготовило проект поправок, меняющих правила выдачи больничных листов для родителей.

К примеру, планируется отменить требование о неполном рабочем дне как обязательном условии для сохранения пособия по уходу за ребенком. Согласно новому проекту, из нормативной базы исключаются упоминания о том, что получать выплаты можно только при работе на условиях неполного времени или на дому.