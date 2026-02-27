ТАСС: зампред правления "Газпром нефти" задержан в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Зампредседателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Он подозревается в получении взяток на общую сумму более 29 миллионов рублей.

По версии следствия, речь идет о двух эпизодах получения взяток в 2020–2021 годах от руководителей подрядных организаций. Это 28 миллионов рублей, на которые Джалябов приобрел квартиру в Сочи, а также взятка в виде катера.

Отмечается, что в указанный период Джалябов занимал должность директора филиала "Газпром инвест Надым".

"За денежное вознаграждение он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ", – сказал собеседник агентства.

Ранее суд в Приморье отправил под стражу замначальника департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Чиновник обвиняется в получении взятки в 350 тысяч рублей.

С марта 2022 по февраль 2023 года он передавал представителю коммерческой структуры служебную информацию. В рамках уголовного дела также был арестован предполагаемый взяткодатель.