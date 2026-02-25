Форма поиска по сайту

Daily Mail: 20 верблюдов дисквалифицировали с конкурса красоты в Омане за ботокс

20 верблюдов дисквалифицировали с конкурса красоты в Омане за ботокс

Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

В Омане с конкурса красоты дисквалифицировали 20 верблюдов после выявления у них следов косметических вмешательств. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Как рассказали журналистам организаторы, на соревнованиях в Маскате некоторые владельцы животных хотели получить преимущество, прибегнув к запрещенным процедурам. В частности, у верблюдов зафиксировали инъекции ботокса для увеличения губ, миорелаксанты для изменения выражения морды, силиконовые и восковые наполнители для корректировки формы горба.

При этом любые способы искусственного улучшения внешности животных противоречат правилам и рассматриваются как мошенничество, уточнили координаторы мероприятия.

Подобные конкурсы красоты широко распространены в странах Персидского залива и считаются важной частью культурного наследия бедуинов. В них участвуют тысячи животных, а призовые фонды достигают миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что абиссинский кот из России стал самым красивым представителем кошачьих по версии Всемирной федерации кошек в 2025 году. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда, а на третьем – короткошерстный британец из Белоруссии.

Как рассказала хозяйка-заводчица победителя Дарья Грузинова, коту подберут пару из московского питомника.

