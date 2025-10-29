Лев с кудрявой гривой из заповедника в Кении стал звездой соцсетей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/silent_whispers.photography/Kambiz Cameo Pourghanad

Фотография льва с кудрявой гривой, сделанная в кенийском заповеднике Масаи Мара, привлекла внимание пользователей соцсетей по всему миру. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NDTV.

Автор снимка, фотограф дикой природы Камбиз Пурганад, запечатлел льва по кличке Нзури. Эксперты предполагают, что необычная кудрявая грива у животного могла появиться вследствие генетических особенностей, а также естественной сушки после дождя во влажном климате.

"Помяните мои слова: Нзури – один из самых красивых львов Масаи Мара", – поделился мнением автор фото.

И с ним согласилось огромное число людей. Кадр распространили в соцсетях, где он собрал множество восхищенных отзывов.

О Нзури также известно, что сейчас он живет в заповеднике, отделившись от основного прайда. Рядом с ним обитают другие молодые львы.

