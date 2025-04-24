Фотоловушка в Приморье сняла свидание леопардов

Фото: телеграм-канал "«Земля леопарда» — дирекция заповедников"

Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье запечатлели на фотоловушку момент свидания леопардов. Самка Памела встретилась с молодым самцом.

Леопарды следовали друг за другом и прошли мимо распустившегося в середине апреля рододендрона остроконечного. Одна из особей решила обозначить территорию и оставила запаховую метку.

"Влюбленные – молодой самец Leo 271M по имени Мейерхольд и дама с опытом материнства и четырежды бабушка, Leo 38F по имени Памела, чьим хранителем является известная актриса Памела Андерсон", – говорится в телеграм-канале учреждения.

Сейчас Памеле около 12 лет, это солидный возраст для дальневосточного леопарда при средней продолжительности жизни в дикой природе в среднем 11–12 лет.

Размножение леопардов может происходить в течение всего года. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после влюбленные быстро теряют друг к другу интерес.

Ранее фотоловушка в нацпарке впервые зафиксировала котенка дальневосточного леопарда. Сначала хищница предупреждающе зашипела на скрытую камеру, однако после поняла, что она не представляет угрозы. Мать особи – самка Leo 101F по кличке Герда. Позже исследователи смогли определить пол котенка – это молодая самка, которой не больше полутора лет.