"Лосиный остров" показал, как маралы ухаживают друг за другом

Национальный парк "Лосиный остров" опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором видно, как маралы ухаживают друг за другом.

В публикации парка подчеркивается важность тактильной коммуникации в жизни многих социальных животных. Так, с помощью груминга они ухаживают за своей шерстью, помогают поддерживать гигиену другим и заботятся о потомстве. Кроме того, груминг является средством снижения стресса, так как физический контакт способен дать им ощущение безопасности и эмоционального равновесия.

Отмечается, что груминг также помогает малышам развить социальные навыки, учиться взаимодействовать с другими членами группы и правильно ухаживать за собой.

Ранее в Московском зоопарке показали кадры тренировки серого тюленя Буси. Его привезли в столицу из Сахалина в возрасте всего нескольких месяцев. На тюлененка напали дикие собаки, и после полученных травм в дикой природе животное бы не выжило.

Теперь же Буся живет в павильоне "Ластоногие". Он уже набрал вес под 100 килограммов и научился давать сотрудникам зоопарка ласт, махать им и подпрыгивать по команде.