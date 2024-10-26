Московский зоопарк показал тренировку серого тюленя Буси

В Московском зоопарке показали кадры тренировки серого тюленя Буси. Его привезли в столицу из Сахалина в возрасте всего нескольких месяцев. На тюлененка напали дикие собаки, и после полученных травм в дикой природе животное бы не выжило.

Теперь же Буся живет в павильоне "Ластоногие". Он уже набрал вес под 100 килограммов и научился давать сотрудникам зоопарка ласт, махать им и подпрыгивать по команде. За правильно выполненное задание тюлень получает кусочки рыбы.