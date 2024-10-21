Пермский кот Крошик похудел почти на три килограмма

Фото: vk.com/Кот Крошик станет счастливым и здоровым!

Упитанный пермский кот Крошик, который около трех месяцев назад весил 17 килограммов, смог похудеть почти на три килограмма. Об этом сообщается в телеграм-канале реабилитационного центра DogМas, занимающегося восстановлением здоровья кошек и собак.

По данным центра, 27 августа Крошик весил 17 килограммов; 13 сентября – 15,9; 23 сентября – 15; 7 октября – 14,8; 21 октября – 14,2.

Кот стал лучше передвигаться – он может запрыгивать на диван и пуфики, а иногда даже пытается сбежать от реабилитологов. Как рассказали представители приюта, у Крошика не болят суставы, но ему нужно двигаться. Поэтому ему разрешено гулять по центру и везде, где он сможет.

Животное нашли волонтеры в конце августа в подвале пермской больницы. С их слов, кота раскормили хозяева до такого состояния, что он не смог самостоятельно ходить. Из-за этого его отправили на лечение в реабилитационный центр.