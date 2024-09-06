Пытающийся похудеть 17-килограммовый кот Крошик начал тренировки на беговой дорожке

Фото: vk.com/matroskinperm

Пермский кот Крошик, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке. Тренировки ему необходимы для похудения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтеров.

Добровольцы нашли очень упитанного рыжего кота в подвале больницы. Согласно данным благотворительной организации, Крошик перестал ходить, потому что его раскормили хозяева. Однако никакой другой информации о владельцах животного больше нет.

Котик прошел обследование в ветеринарной клинике. Там ему, правда, не удалось сделать УЗИ из-за избытка жира на его теле.

Крошику была назначена специальная программа для похудения, в рамках которой он будет терять от 70 до 150 граммов веса еженедельно. Ему также составили специальную программу реабилитации с гидротерапией и кинезиотерапией 3–4 раза в неделю.

"Крошик делает большие успехи и понемногу начинает ходить по водяной беговой дорожке", – говорится на странице приюта "Матроскин" в соцсети "ВКонтакте". Там добровольцы собирают средства для оплаты всех необходимых процедур для Крошика.

Ранее фелинолог назвала самые ленивые породы кошек. В число главных ленивцев вошли персы, сибиряки, мейн-куны, британцы и экзотические короткошерстные. При этом, по словам эксперта, русские голубые и ориентальные кошки являются более активными.