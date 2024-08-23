23 августа, 16:44Происшествия
Под Пермью спасен зажатый между обломками после взрыва газа кот
"Кот спасен спустя сутки нахождения в плену обломков после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Кизела. Из-под завалов хвостатого достали пермские спасатели", – сообщается в телеграм-канале ведомства.
О происшествии в пермском Кизеле стало известно утром 22 августа. В многоквартирном доме произошел хлопок газа.
Взрыв привел к обрушению перекрытий между четвертым и третьим этажами, однако возгорания не было. В результате ЧП пострадал один человек, он был госпитализирован. Еще 16 жильцов удалось эвакуировать.
В свою очередь, правоохранители начали расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура организовала проверку.
Новости регионов: газ взорвался в жилом доме в Пермском крае