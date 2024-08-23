Под Пермью спасен зажатый между обломками после взрыва газа кот

Видео: телеграм-канал "МЧС Пермского края"

Сотрудники МЧС спасли кота из-под обломков после хлопка газа в жилом доме в Прикамье. Об этом заявили в региональном главке МЧС РФ.

"Кот спасен спустя сутки нахождения в плену обломков после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Кизела. Из-под завалов хвостатого достали пермские спасатели", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

О происшествии в пермском Кизеле стало известно утром 22 августа. В многоквартирном доме произошел хлопок газа.

Взрыв привел к обрушению перекрытий между четвертым и третьим этажами, однако возгорания не было. В результате ЧП пострадал один человек, он был госпитализирован. Еще 16 жильцов удалось эвакуировать.

В свою очередь, правоохранители начали расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура организовала проверку.

