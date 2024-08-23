23 августа, 11:50Происшествия
Найден мужчина, пропавший после взрыва газа в Прикамье
Фото: телеграм-канал "Следком"
Мужчину, которого искали под завалами после взрыва газа в многоквартирном доме в Кизеле Пермского края, обнаружили в городе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что мужчина жив и не пострадал.
О происшествии в пермском Кизеле стало известно утром 22 августа. В многоквартирном доме произошел хлопок газа. В здании провели эвакуацию.
Хлопок привел к обрушению перекрытий между четвертым и третьим этажами, однако возгорания не было. Спасатели извлекли из-под завалов мужчину, а также вывели двоих детей из смежной квартиры соседнего подъезда. Пострадавшим числится один человек, угрозы жизни нет.
Следователи завели по факту взрыва уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Новости регионов: газ взорвался в жилом доме в Пермском крае