Найден мужчина, пропавший после взрыва газа в Прикамье

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчину, которого искали под завалами после взрыва газа в многоквартирном доме в Кизеле Пермского края, обнаружили в городе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что мужчина жив и не пострадал.

О происшествии в пермском Кизеле стало известно утром 22 августа. В многоквартирном доме произошел хлопок газа. В здании провели эвакуацию.

Хлопок привел к обрушению перекрытий между четвертым и третьим этажами, однако возгорания не было. Спасатели извлекли из-под завалов мужчину, а также вывели двоих детей из смежной квартиры соседнего подъезда. Пострадавшим числится один человек, угрозы жизни нет.

Следователи завели по факту взрыва уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

