Прокуратура проведет проверку из-за хлопка газа в жилом доме в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прокуратура в Прикамье намерена провести проверку по факту хлопка газа в жилом доме, соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале регионального надзорного ведомства.

"На место происшествия выехал заместитель прокурора края Алексей Иванов, также в настоящее время там работает руководство прокуратуры города, экстренные службы, правоохранительные органы", – говорится в публикации.

Ведомство проконтролирует временное размещение жильцов поврежденных квартир и предоставление им поддержки. Сейчас специалисты выясняют причину ЧП.

О происшествии в пермском Кизеле стало известно утром 22 августа. В многоквартирном доме произошел хлопок газа. В здании провели эвакуацию.

Хлопок привел к обрушению перекрытий между четвертым и третьим этажами, однако возгорания не было. Спасатели извлекли из-под завалов мужчину, а также вывели двоих детей из смежной квартиры соседнего подъезда. Пострадавшим числится один человек, угрозы жизни нет.

Следователи завели по факту взрыва уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

