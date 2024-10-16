Пермский упитанный кот Крошик сбросил еще почти полкило

Фото: vk.com/cat_kroshik

Кот Крошик из Перми, весивший 17 килограммов, сбросил еще почти полкило, до 14,4 килограмма, рассказали представители приюта в группе соцсети "Вконтакте", посвященной реабилитации питомца

Отмечается, что кот стал лучше передвигаться – теперь он может запрыгивать на диван и пуфики, иногда и вовсе пытается убежать от реабилитологов. При этом игрушки питомец пока не признает. В приюте объясняли, что, скорее всего, он их никогда не видел и не знает, как с ними играть.

"Хотим ответить на достаточно популярный вопрос: у Крошика не болят суставы и ему очень-очень нужно двигаться. Поэтому ему разрешается важно ходить по центру и везде, где он сможет, запрыгивать", – говорится в сообщении приюта.

Крошика нашли волонтеры в конце августа в подвале больницы в Перми. По их сведениям, кота раскормили хозяева до такого состояния, что он больше не мог самостоятельно ходить. Было принято решение отправить его на лечение в реабилитационный центр.