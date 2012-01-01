Волонтеры рассказали о состоянии 17-килограммового кота Крошика после недели лечения

5 сентября волонтеры рассказали об упитанном коте из Перми: 17-килограммового Крошика нашли в подвале одной из больниц. Коту провели обследование и назначили специальную программу похудения. Москва 24 пообщалась с волонтерами и выяснила, как будет проходить восстановление Крошика.

"Крайняя степень ожирения"

Волонтеры нашли Крошика 30 августа в подвале пермской больницы после анонимного сообщения. Впоследствии им удалось выяснить, что кот жил там давно и все это время его подкармливал младший медицинский персонал, рассказала Москве 24 управляющая приютом для кошек, где разместили питомца, Екатерина Каменкова.

Ежедневный рацион Крошика состоял из супа, рыбы, сухарей – в основном из "человеческих" продуктов, которые содержат мало необходимых для животного питательных веществ. На такой "диете" кот поправился до 17 килограммов – он перестал передвигаться, испытывал проблемы с дыханием, не мог сходить в туалет в лоток.

"Из-за больших размеров Крошика даже не получалось разместить в переноске и отвезти к ветеринару", – добавила Каменкова.



Екатерина Каменкова управляющая приютом для кошек Когда к нам обратились, мы сразу поняли, насколько серьезный этот пациент, что ему надо, и сразу начали искать место для него. Но найти такую большую переноску под кота сложно, и поэтому нам подошла только переноска для собак.

Каменкова отметила, что коту от 11 до 15 лет, а его общее состояние оценивалось как "опасное для жизни". В частности, обследование показало, что он страдает от крайней степени ожирения: его вес превышал норму на 10 килограммов. Кроме того, у Крошика обнаружили липидоз печени (накопление клеток жира), проблемы с суставами и два вида дерматита – блошиный и мочевой.

Причиной, по которой у кота развились настолько серьезные заболевания, стал его образ жизни.

"Кот жил в подвале: у него не было сородичей, игрушек, человека. И такое состояние могло привести к тому, что ему стало банально скучно, а единственной радостью в его жизни была еда", – считает Каменкова.

На пути к восстановлению

Специалисты разработали для Крошика индивидуальную программу похудения. Она включает в себя диету, физические упражнения и восстанавливающие процедуры.

Теперь, как объясняют волонтеры, питание кота ограниченно: он регулярно получает корм, содержащий полезные минералы и витамины, а порции не превышают его суточную норму калорий. Вместе с тем несколько раз в неделю Крошик занимается на водной беговой дорожке – подобная активность защищает суставы животного от нагрузок и в то же время укрепляет его мышцы, пояснила Каменкова.

Наконец, кот также посещает сеансы электротерапии. На них с помощью электромагнитных импульсов активизируется его метаболизм, восстанавливается баланс клеток и уменьшается жировая прослойка.



Екатерина Каменкова управляющая приютом для кошек Сейчас Крошик чувствует себя неплохо: он хорошо ест, идет на контакт с сотрудниками центра. Но хотелось бы сделать акцент: процесс его реабилитации и похудения будет очень долгим.

Крошик будет избавляться от лишних килограммов около года. Для того чтобы похудение не навредило здоровью животного, ему рекомендуется сбрасывать лишь 170 граммов в неделю, или 1% от его общего веса.

"Дорогой, не грусти!"

После того как вес снизится, Крошик перейдет ко второму этапу восстановления, рассказала Екатерина Каменкова. Волонтеры отмечают, что точные причины его заболеваний только предстоит выяснить: сейчас жировая прослойка кота слишком плотная – ее не "просветит" ни один УЗИ-аппарат. Как только жира станет меньше, кот начнет проходить новые обследования.

Тем не менее даже после завершения курса реабилитации Крошик не сможет выздороветь полностью: в возрасте высок риск развития артроза – в будущем состояние кота получится лишь облегчать обезболивающими препаратами.

При этом история кота тронула многих пользователей Сети: под фотографиями они желают ему скорейшего выздоровления.

"Читаю и реву. Выздоравливай, маленький!" – написала Татьяна.



Анастасия пользователь Сети Давай, дорогой, не грусти! Диета, спорт и поддержка позволят тебе вспомнить другую чудесную жизнь кота.

Некоторые пользователи раскритиковали тех, кто ранее подкармливал Крошика в подвале больницы.

"Удачи котику на нелегком пути восстановления и счастья прожить жизнь подальше от таких "хозяев". Такая любовь не лучше ненависти", – считает Татьяна.

И, даже несмотря на заболевания Крошика, уже большое количество людей связались с представителями приюта и пожелали забрать кота домой. Также неравнодушные уже пожертвовали на лечение кота около 30 000 рублей, собрав необходимую для реабилитации сумму, заключила руководитель приюта.