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09 сентября, 19:25

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Волонтеры рассказали о состоянии 17-килограммового кота Крошика после недели лечения

"Реабилитация будет долгой": как проходит лечение 17-килограммового кота Крошика

5 сентября волонтеры рассказали об упитанном коте из Перми: 17-килограммового Крошика нашли в подвале одной из больниц. Коту провели обследование и назначили специальную программу похудения. Москва 24 пообщалась с волонтерами и выяснила, как будет проходить восстановление Крошика.

"Крайняя степень ожирения"

Фото: телеграм-канал "Приют Матроскин"

Волонтеры нашли Крошика 30 августа в подвале пермской больницы после анонимного сообщения. Впоследствии им удалось выяснить, что кот жил там давно и все это время его подкармливал младший медицинский персонал, рассказала Москве 24 управляющая приютом для кошек, где разместили питомца, Екатерина Каменкова.

Ежедневный рацион Крошика состоял из супа, рыбы, сухарей – в основном из "человеческих" продуктов, которые содержат мало необходимых для животного питательных веществ. На такой "диете" кот поправился до 17 килограммов – он перестал передвигаться, испытывал проблемы с дыханием, не мог сходить в туалет в лоток.

"Из-за больших размеров Крошика даже не получалось разместить в переноске и отвезти к ветеринару", – добавила Каменкова.

Когда к нам обратились, мы сразу поняли, насколько серьезный этот пациент, что ему надо, и сразу начали искать место для него. Но найти такую большую переноску под кота сложно, и поэтому нам подошла только переноска для собак.
Екатерина Каменкова
управляющая приютом для кошек

Каменкова отметила, что коту от 11 до 15 лет, а его общее состояние оценивалось как "опасное для жизни". В частности, обследование показало, что он страдает от крайней степени ожирения: его вес превышал норму на 10 килограммов. Кроме того, у Крошика обнаружили липидоз печени (накопление клеток жира), проблемы с суставами и два вида дерматита – блошиный и мочевой.

Причиной, по которой у кота развились настолько серьезные заболевания, стал его образ жизни.

"Кот жил в подвале: у него не было сородичей, игрушек, человека. И такое состояние могло привести к тому, что ему стало банально скучно, а единственной радостью в его жизни была еда", – считает Каменкова.

На пути к восстановлению

Фото: телеграм-канал "Приют Матроскин"

Специалисты разработали для Крошика индивидуальную программу похудения. Она включает в себя диету, физические упражнения и восстанавливающие процедуры.

Теперь, как объясняют волонтеры, питание кота ограниченно: он регулярно получает корм, содержащий полезные минералы и витамины, а порции не превышают его суточную норму калорий. Вместе с тем несколько раз в неделю Крошик занимается на водной беговой дорожке – подобная активность защищает суставы животного от нагрузок и в то же время укрепляет его мышцы, пояснила Каменкова.

Наконец, кот также посещает сеансы электротерапии. На них с помощью электромагнитных импульсов активизируется его метаболизм, восстанавливается баланс клеток и уменьшается жировая прослойка.

Сейчас Крошик чувствует себя неплохо: он хорошо ест, идет на контакт с сотрудниками центра. Но хотелось бы сделать акцент: процесс его реабилитации и похудения будет очень долгим.
Екатерина Каменкова
управляющая приютом для кошек

Крошик будет избавляться от лишних килограммов около года. Для того чтобы похудение не навредило здоровью животного, ему рекомендуется сбрасывать лишь 170 граммов в неделю, или 1% от его общего веса.

"Дорогой, не грусти!"

Фото: телеграм-канал "Приют Матроскин"

После того как вес снизится, Крошик перейдет ко второму этапу восстановления, рассказала Екатерина Каменкова. Волонтеры отмечают, что точные причины его заболеваний только предстоит выяснить: сейчас жировая прослойка кота слишком плотная – ее не "просветит" ни один УЗИ-аппарат. Как только жира станет меньше, кот начнет проходить новые обследования.

Тем не менее даже после завершения курса реабилитации Крошик не сможет выздороветь полностью: в возрасте высок риск развития артроза – в будущем состояние кота получится лишь облегчать обезболивающими препаратами.

При этом история кота тронула многих пользователей Сети: под фотографиями они желают ему скорейшего выздоровления.

"Читаю и реву. Выздоравливай, маленький!" – написала Татьяна.

Давай, дорогой, не грусти! Диета, спорт и поддержка позволят тебе вспомнить другую чудесную жизнь кота.
Анастасия
пользователь Сети

Некоторые пользователи раскритиковали тех, кто ранее подкармливал Крошика в подвале больницы.

"Удачи котику на нелегком пути восстановления и счастья прожить жизнь подальше от таких "хозяев". Такая любовь не лучше ненависти", – считает Татьяна.

И, даже несмотря на заболевания Крошика, уже большое количество людей связались с представителями приюта и пожелали забрать кота домой. Также неравнодушные уже пожертвовали на лечение кота около 30 000 рублей, собрав необходимую для реабилитации сумму, заключила руководитель приюта.

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