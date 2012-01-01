Волонтеры рассказали о состоянии Кругетса после похудения на более чем 50 кг

Знаменитый нижегородский алабай по кличке Кругетс, который осенью 2023-го весил около 100 килограммов, похудел почти вдвое. Теперь волонтеры ищут собаке любящих хозяев и новый дом. Как Кругетс себя чувствует и что о его преображении говорят в Сети, расскажет Москва 24.
Похудел к лету
Пятилетний Алабай по кличке Кругетс из Нижнего Новгорода за семь месяцев похудел до 55,9 килограмма. В руки специалистов он попал в октябре 2023 года с примерно вдвое большим весом. Прошлые владельцы бросили животное на улице, а сердобольные горожане раскормили до крайней степени ожирения. Пес не мог полноценно жить, редко вставал и постоянно скулил от боли.
Благодаря лечению, специальной диете и реабилитации он стал чувствовать себя лучше, начал подниматься и ходить. Поэтому уже сейчас любой желающий может познакомиться с Кругетсом, который пока обитает в ветеринарном госпитале, сообщили волонтеры – они уже начали искать для подопечного новых хозяев.
Волонтеры отметили, что новые хозяева должны учитывать прошлое Кругетса: из-за нагрузки на тело у собаки произошли изменения в суставах, появились проблемы с походкой.
В настоящее время лечение алабая ограничивается специальным кормом для похудения и приемом препаратов для лечения хромоты, которая иногда возникает. В остальном он здоров, вакцинирован и обработан от паразитов, подчеркнули в приюте.
"Кругетс смог, и мы сможем"
Крупный нижегородский алабай с самого начала стал звездой соцсетей, а за его историей следили тысячи россиян. Поэтому новость об улучшении здоровья Кругетса обрадовала неравнодушных: пользователи поздравляют волонтеров и благодарят за проделанную работу.
"Отличная новость, почаще бы так. Спасибо вам за доброту и спасение животных! Кругетсу – здоровья, он молодец, справился, хороших, добрых хозяев!" – написала Марина Колчина.
"Какая колоссальная работа проделана! Низкий поклон вам, ребята. Вы волшебники", – добавила Елена.
Многие также отметили, что благодаря изменениям стало видно природную красоту Кругетса. Нашлись и те, кто позавидовал силе воли животного и волонтеров.
"Совсем другая собака! Спасибо всем, кто им занимается! Был, конечно, ужас, ходить не мог даже, непонятно было, где перед, где зад. А сейчас вон красавец какой получился", – обратила внимание Татьяна Дмитриевна.
Также в Сети немало комментариев с пожеланиями Кругетсу найти новых, достойных хозяев, которые будут с уважением относиться к его здоровью, окружат любовью и заботой.