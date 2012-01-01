Волонтеры рассказали о состоянии Кругетса после похудения на более чем 50 кг

Знаменитый нижегородский алабай по кличке Кругетс, который осенью 2023-го весил около 100 килограммов, похудел почти вдвое. Теперь волонтеры ищут собаке любящих хозяев и новый дом. Как Кругетс себя чувствует и что о его преображении говорят в Сети, расскажет Москва 24.

Похудел к лету

Пятилетний Алабай по кличке Кругетс из Нижнего Новгорода за семь месяцев похудел до 55,9 килограмма. В руки специалистов он попал в октябре 2023 года с примерно вдвое большим весом. Прошлые владельцы бросили животное на улице, а сердобольные горожане раскормили до крайней степени ожирения. Пес не мог полноценно жить, редко вставал и постоянно скулил от боли.

Благодаря лечению, специальной диете и реабилитации он стал чувствовать себя лучше, начал подниматься и ходить. Поэтому уже сейчас любой желающий может познакомиться с Кругетсом, который пока обитает в ветеринарном госпитале, сообщили волонтеры – они уже начали искать для подопечного новых хозяев.





из сообщения приюта, который занимается лечением Кругетса Такой крупной собаке будет тяжело и жарко жить в квартире, поэтому идеальными условиями для его проживания станет частный дом с огороженной территорией. Как Кругетс освоится, он сможет стать отличным охранником. У белоснежного мишки громкий и серьезный голос.

Волонтеры отметили, что новые хозяева должны учитывать прошлое Кругетса: из-за нагрузки на тело у собаки произошли изменения в суставах, появились проблемы с походкой.

В настоящее время лечение алабая ограничивается специальным кормом для похудения и приемом препаратов для лечения хромоты, которая иногда возникает. В остальном он здоров, вакцинирован и обработан от паразитов, подчеркнули в приюте.

"Кругетс смог, и мы сможем"

Крупный нижегородский алабай с самого начала стал звездой соцсетей, а за его историей следили тысячи россиян. Поэтому новость об улучшении здоровья Кругетса обрадовала неравнодушных: пользователи поздравляют волонтеров и благодарят за проделанную работу.





Зульфия Нугаева пользователь Даже нет слов! Огромное спасибо за то, что подарили песелю новую жизнь, жизнь без мучений! Если бы не ваша помощь, его бы уже не было. Благодаря безграничной любви к братьям нашим меньшим Кругетс обрел шанс на новую и, я верю, счастливую жизнь.

"Отличная новость, почаще бы так. Спасибо вам за доброту и спасение животных! Кругетсу – здоровья, он молодец, справился, хороших, добрых хозяев!" – написала Марина Колчина.

"Какая колоссальная работа проделана! Низкий поклон вам, ребята. Вы волшебники", – добавила Елена.

Многие также отметили, что благодаря изменениям стало видно природную красоту Кругетса. Нашлись и те, кто позавидовал силе воли животного и волонтеров.

"Совсем другая собака! Спасибо всем, кто им занимается! Был, конечно, ужас, ходить не мог даже, непонятно было, где перед, где зад. А сейчас вон красавец какой получился", – обратила внимание Татьяна Дмитриевна.



Ирина пользователь Я тоже сейчас худею. Если Кругетс смог, мы все сможем!

Также в Сети немало комментариев с пожеланиями Кругетсу найти новых, достойных хозяев, которые будут с уважением относиться к его здоровью, окружат любовью и заботой.