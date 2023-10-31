Волонтеры рассказали, как лечат собаку с весом почти 100 кг в Нижнем Новгороде

Собака весом почти в сто килограммов попала в приют в Нижнем Новгороде. Из-за такого плачевного состояния животное скулит от боли и практически не ходит. Крайняя степень ожирения не позволяет ветеринарам провести полноценное обследование пса. Москва 24 пообщалась с волонтерами и выяснила, как они борются за его спасение.
"Воет от невыносимых болей"
Собака весом чуть менее ста килограммов попала в зоозащитный приют в Нижнем Новгороде по заявке на отлов. Она должна была пройти программу ОСВВ (Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат), однако выпустить животное на улицу в таком состоянии волонтеры не решились. Они не знают, где и как собака набрала большой вес, но уверены, что без присмотра пес может погибнуть.
"Поэтому было принято решение передать его врачам и заниматься его здоровьем уже под нашим попечением", – сообщили Москве 24 в приюте.
После осмотра выяснилось, что собаке от трех до пяти лет. В ее внешности угадывается порода среднеазиатской овчарки. Из-за серьезных проблем со здоровьем пес редко встает, так как это причиняет ему боль. Со слов волонтеров, по ночам животное "воет и поскуливает от невыносимых болей".
У собаки взяли анализы крови, ее осмотрел диетолог. Но нужно провести еще много исследований на предмет эндокринных нарушений. По словам специалистов, из-за ожирения животного полноценную диагностику сейчас организовать практически невозможно.
Спасти нельзя оставить
Содержание животного вызывает много трудностей, которые волонтерам приходится решать. "У нас возникли большие проблемы с помещением пса в стационар – в госпитале просто нет таких больших боксов", – рассказали сотрудники приюта.
Для лечения собаки также нельзя воспользоваться специальным оборудованием, например беговой дорожкой-бассейном. Реабилитационных центров с ними в Нижнем Новгороде нет, говорят волонтеры. Поэтому организовать псу нагрузку без вреда для суставов сейчас невозможно. Чтобы облегчить состояние животного, специалисты держат его на строгой диете и дают обезболивающие.
Волонтеры уточнили, что взять проблемную собаку себе пока никто не захотел, потому она остается на попечении приюта. Стоимость содержания животного, учитывая цену диетических кормов, еженедельных анализов, а также услуги фельдшеров и диетолога, варьируется от 2 000 до 5 000 рублей в день.
"Пока трудно предсказать, в какую сумму встанет его лечение. Процесс похудения может затянуться более чем на полгода ", – пояснили волонтеры.
В приюте подчеркнули, что бросать животное не собираются, так как без помощи человека пес может умереть.
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