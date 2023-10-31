Волонтеры рассказали, как лечат собаку с весом почти 100 кг в Нижнем Новгороде

Собака весом почти в сто килограммов попала в приют в Нижнем Новгороде. Из-за такого плачевного состояния животное скулит от боли и практически не ходит. Крайняя степень ожирения не позволяет ветеринарам провести полноценное обследование пса. Москва 24 пообщалась с волонтерами и выяснила, как они борются за его спасение.



"Воет от невыносимых болей"

Фото: Нижегородский приют для бездомных животных

Собака весом чуть менее ста килограммов попала в зоозащитный приют в Нижнем Новгороде по заявке на отлов. Она должна была пройти программу ОСВВ (Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат), однако выпустить животное на улицу в таком состоянии волонтеры не решились. Они не знают, где и как собака набрала большой вес, но уверены, что без присмотра пес может погибнуть.

"Поэтому было принято решение передать его врачам и заниматься его здоровьем уже под нашим попечением", – сообщили Москве 24 в приюте.

После осмотра выяснилось, что собаке от трех до пяти лет. В ее внешности угадывается порода среднеазиатской овчарки. Из-за серьезных проблем со здоровьем пес редко встает, так как это причиняет ему боль. Со слов волонтеров, по ночам животное "воет и поскуливает от невыносимых болей".





пресс-служба Нижегородского приюта для бездомных животных Все суставы и связки конечностей терпят колоссальную нагрузку, изменения в них присутствуют. Необходима рентгенография, но чтобы ее провести, псу необходимо достичь веса хотя бы в 50 килограммов, так как рентген-лучи просто "не пробьют" суставы.

У собаки взяли анализы крови, ее осмотрел диетолог. Но нужно провести еще много исследований на предмет эндокринных нарушений. По словам специалистов, из-за ожирения животного полноценную диагностику сейчас организовать практически невозможно.



Спасти нельзя оставить

Фото: Нижегородский приют для бездомных животных

Содержание животного вызывает много трудностей, которые волонтерам приходится решать. "У нас возникли большие проблемы с помещением пса в стационар – в госпитале просто нет таких больших боксов", – рассказали сотрудники приюта.

Для лечения собаки также нельзя воспользоваться специальным оборудованием, например беговой дорожкой-бассейном. Реабилитационных центров с ними в Нижнем Новгороде нет, говорят волонтеры. Поэтому организовать псу нагрузку без вреда для суставов сейчас невозможно. Чтобы облегчить состояние животного, специалисты держат его на строгой диете и дают обезболивающие.





пресс-служба Нижегородского приюта для бездомных животных Пес находится под наблюдением врача-диетолога, который предпринимает все возможное для снижения веса пациента. После похудения до 50 килограммов займемся его двигательной системой. Когда ему будет попроще передвигаться, будет возможность увеличить его активность.

Волонтеры уточнили, что взять проблемную собаку себе пока никто не захотел, потому она остается на попечении приюта. Стоимость содержания животного, учитывая цену диетических кормов, еженедельных анализов, а также услуги фельдшеров и диетолога, варьируется от 2 000 до 5 000 рублей в день.

"Пока трудно предсказать, в какую сумму встанет его лечение. Процесс похудения может затянуться более чем на полгода ", – пояснили волонтеры.

В приюте подчеркнули, что бросать животное не собираются, так как без помощи человека пес может умереть.

