Спасатели вытащили застрявшую между гаражами собаку в подмосковной Кашире

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

В подмосковной Кашире спасатели вытащили застрявшую между гаражами собаку. Об этом сообщается в телеграм-канале ГКУ Московской области "Мособлпожспас".

"Работники 220-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас спасли собаку, застрявшую между гаражами в Каширском городском округе", – говорится в сообщении.

Собаку обнаружили рабочие, ремонтировавшие крышу одного из гаражей. Животное лежало между гаражами на спине с поднятыми лапами и жалобно скулило. После сообщения мужчин на место выехали спасатели.

Специалисты извлекли собаку с помощью спасательной петли и широкой доски. Во время спасательной операции она вела себя спокойно. После того как спасатели вытащили собаку, она убежала.

До этого специалисты "Мособлпожспаса" спасли енотовидную собаку, которая провалилась в открытый водопроводный колодец в Волоколамском городском округе. Процесс подъема животного осуществлялся аналогичным образом. В ходе спасательной операции вреда енотовидной собаке не нанесли.

