Умер самый старый пес в мире

Фото: guinnessworldrecords.com

Пес Боби из Португалии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер на 32-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Книги.

Там указано, что пес прожил 31 год и 165 дней. Он умер 21 октября у себя дома в португальской деревне Конкейруш, где прожил всю жизнь с семьей Кошта.

Отмечается, что о смерти собаки стало известно после публикации поста его ветеринара в соцсетях.

В феврале этого года пес попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая собака. На тот момент ему было больше 30 лет.

Дату рождения Боби подтвердили в португальской правительственной базе питомцев (SIAC). Для его породы – Рафейру ду Алентежу – средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Книгу рекордов Гиннесса попала кошка из Британии за самое громкое мурлыканье. Громкость издаваемых ею звуков достигла 54,59 децибела, что сравнимо с уровнем громкости кипящего чайника.

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