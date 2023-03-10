Ветеринары обнаружили ряд заболеваний у обнаруженного в каршеринге львенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы провели обследование львенка, который был спасен из автомобиля каршеринга. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

Они установили, что животное является африканским львом. Благодаря визуальному осмотру удалось выявить начальную стадию рахита и непропорциональное развитие костного скелета. По мнению экспертов, причинами являются неправильное содержание, недостаток движения и несбалансированное питание львенка.

Инструментальные исследования и отбор биоматериалов помогли установить воспалительный процесс внутренних органов и дисфункцию.

"Львенка поместили в карантинный блок, где за ним следят специалисты. Ему обеспечили уход, питание и содержание, соответствующие виду", – говорится в сообщении.

Львенка нашли у водителя каршеринга накануне. Он перевозил животное без документов. Автомобиль остановили на западе Москвы. Владельцем зверя оказался 35-летний мужчина.

Он рассказал, что купил хищника в другом регионе и содержал в обычной квартире. Львенка изъяли и передали в Центр реабилитации животных.

Ранее в Сети распространилась информация об избитой на железнодорожной станции в Москве собаке. Из публикаций стало известно, что один из сотрудников РЖД на станции Москва-3 жестоко избил животное и закидал его мешками с мусором.

Проверку по поводу случившегося организовала РЖД, а также Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

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