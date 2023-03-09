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09 марта, 22:00

Общество

У водителя каршеринговой машины в салоне нашли львенка

У водителя каршеринговой машины в салоне нашли львенка

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У водителя каршеринговой машины в салоне нашли львенка. Он перевозил животное без документов.

Автомобиль остановили на западе Москвы. Владельцем зверя представился 35-летний мужчина. Он рассказал, что купил домашнего питомца в другом регионе и содержал в обычной квартире. Хищник оказался самцом редкого азиатского льва.

Его передали в центр реабилитации диких животных. Вопрос об ответственности мужчины решит природоохранная прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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животныеобществовидеоСветлана Ключникова
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