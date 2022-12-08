19:26Общество
Птиц и животных в лесах Московской области посоветовали подкармливать салом
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Подмосковье наступил наиболее суровый и холодный климатический период, птиц и других лесных обитателей в это время года лучше всего подкармливать салом, сыром и семечками. Об этом сообщается на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.
"Сейчас самая большая смертность у птиц и диких животных. Снежный покров покрылся коркой. Лисы не могут мышковать, а мелкие животные испытывают под снегом дефицит кислорода", – говорится в сообщении.
Отмечается, что серьезные трудности при добыче корма также испытывают птицы. Чтобы помочь обитателям леса, эксперты советуют делать кормушки и регулярно их пополнять калорийным белковым кормом.
"Подойдут кусочки сыра, колбасы и самое главное – сала, ведь сейчас как никогда необходим белок. Еще жирные семечки, желательно подсолнечные, они дают энергию", – заявили в комитете.
Также власти рекомендуют ходить по лесу только по тропинкам, чтобы не ломать ветки зимующих деревьев.
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