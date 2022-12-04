09:23Город
Зоогостиница появится в ТиНАО
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Двухэтажная зоогостиница под названием "Территория заботы" с тренировочным центром для временного содержания собак и кошек в скором времени будет открыта. Информацией об этом поделился глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
"Объект расположен в поселении Краснопахорском, вблизи деревни Поляны. На площади 1,8 тысячи квадратных метров разместились административные помещения, ветеринарные фильтр-боксы и вольеры для животных", – цитирует Левкина портал мэра и правительства Москвы.
Недалеко от объекта создадут центр для дрессировки, оборудуют площадку для выгула собак, а также открытую автостоянку на 40 машино-мест и пункт охраны.
В учреждении можно будет подготовить питомца к выставке, арендовать здания для организации мастер-классов, вебинаров, состязаний и конкурсов.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об обязательной кастрации домашних животных. Авторы инициативы сослались на европейский опыт в данной области.
По их словам, в государствах Евросоюза стерилизация является обязательной, но под нее не подпадают питомцы, составляющие "селекционную ценность".
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