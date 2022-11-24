В России могут ввести штраф за нарушение правил выгула опасных пород собак

Фото: depositphotos/VolodymyrBur

В России могут ввести штраф за нарушение правил выгула потенциально опасных пород собак. Соответствующий законопроект депутаты от ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно документу, если на животных не будет поводка и ошейника, их владельцам придется заплатить штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время запрет на выгул потенциально опасных пород собак в общественных местах без поводка и намордника установлен только в нескольких регионах на уровне местного законодательства.

Как сообщил первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов, в нижнюю палату парламента поступает огромное число жалоб из-за нападения агрессивных животных на людей. По некоторым данным, в текущем году уже было зарегистрировано 42 тысячи таких случаев.

В свою очередь, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов уточнил, что законопроект будет внесен в ГД сразу же после получения отзыва правительства. При этом в пресс-службе кабмина изданию сообщили, что такая законодательная инициатива не поступала в аппарат.

Данный законопроект прокомментировали в экспертном сообществе. В частности, президент организации "Русская гильдия кинологов" Николай Захаров заявил, что нет ничего плохого в том, чтобы выгуливать собак без поводков и намордников.

"Разделение собак на опасных и неопасных очень условно. Все зависит от хозяина, от того, как он относится к животному. Если оно мощное и очень агрессивное, то ему не составит труда освободиться и от поводка, и от намордника", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных, а также ограничить количество мест для выгула питомцев.

Как пояснил депутат Владимир Бурматов, это приводит к тому, что питомцы бесконтрольно плодятся, расширяя популяцию безнадзорных животных.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!