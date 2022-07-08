Штрафы для владельцев животных, покусавших людей, планируют ввести в КоАП до конца года

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Штрафы до 200 тысяч рублей для хозяев питомцев, которые покусали людей, планируют ввести в КоАП до конца года, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на первого заместителя главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

"Такие факты у нас, к сожалению, сплошь и рядом, при этом часто на людей нападают не бездомные собаки, а животные, у которых есть хозяин", – подчеркнул Бурматов.

Кроме того, по словам депутата, в РФ могут принять определенные нормы для решения вопроса безнадзорности животных.

Он уточнил, что речь идет о штрафах для чиновников, которые должны отвечать за пристройство бездомных собак и кошек, но этого не делают. Так, в этом случае штрафы могут достигать 200 тысяч рублей.

Также планируется штрафовать цирки и зоопарки за нарушение правил содержания животных и за содержание запрещенных зверей.

"Это, например, фотографы, которые предлагают тигрят и львят для фотосессий. Сейчас они могут отделаться штрафом за незаконную предпринимательскую деятельность, но он крохотный", – пояснил Бурматов.

Ранее сообщалось, что в РФ могут ввести обязательную регистрацию домашних животных. По словам авторов инициативы, это позволит быстро находить людей, которые нарушают правила содержания и выгула питомцев.

Введение их обязательной регистрации обсуждают уже несколько лет. Но соответствующий документ до сих пор не приняли. В частности, депутаты не могут решить, кто будет платить за чипирование. Стоит эта процедура от 1 до 1,5 тысячи рублей.

