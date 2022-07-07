Юрист объяснил, кому разрешат держать кур и кроликов на даче

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении россиянам права держать кроликов и сельскохозяйственную птицу на землях, предназначенных для садоводства и огородничества, напомнил юрист Егор Редин.
Он уточнил, что данное разрешение вступит в силу со дня его публикации на официальных ресурсах. Таким образом, подчеркнул эксперт, государство предоставило жильцам частного сектора дополнительную возможность сэкономить на продуктах.
"Согласно поправкам, они (россияне. – Прим. ред.) смогут разводить кур, уток, гусей и кроликов на собственных садовых и огородных участках", – приводит слова Редина агентство "Прайм".
При этом, подчеркнул юрист, пользоваться мясом и яйцами разрешено только в личных целях. Предпринимательская деятельность запрещена.
Вместе с тем, добавил он, держать птицу без санкций со стороны государства смогут не все дачники. Такое право в законодательстве предусмотрено для земель, которые позволяют обустраивать курятники по градостроительному регламенту. Если такого разрешения у владельца участка нет, то он должен его получить.
"При этом ему следует соблюдать ветеринарные, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические требования по строительству и содержанию таких зон", – заключил юрист.
Ранее юрист Михаил Паюшин напомнил о штрафах для дачников за нарушения на участке. Так, за заросшую сорняками землю могут оштрафовать на 20–50 тысяч рублей. Штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей грозит за попытку сбить беспилотники, которые следят за земельными участками.
В России на треть вырос спрос на покупку и аренду дач
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