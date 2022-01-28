Юрист рассказала, как законно завладеть заброшенным дачным участком

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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова описала в беседе с Москвой 24 порядок действий при желании оформить в собственность заброшенный дачный участок.

Если заброшенная дача находится в составе садового некоммерческого товарищества (СНТ), то соседи не могут ни занимать его, ни разрабатывать на нем огород, ни косить траву или распоряжаться им как-то еще. Прежде чем спешить захватить "заброшку", сперва необходимо попробовать найти владельца участка. Начать стоит с председателя СНТ, у которого обычно есть список членов кооператива, рассказала Спиридонова.

Параллельно юрист рекомендует заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Например, через онлайн-сервис на сайте кадастровой палаты. В документе будет более подробная информация о собственнике, участке и возможных обременениях.







Мария Спиридонова член Ассоциации юристов России Если участок в собственности, то его возможно будет выкупить у правообладателя или наследников.

"Земельным кодексом установлено, что судьба земельного участка и прочно связанных с ним объектов одинакова, если и земельный участок, и расположенный на нем дом принадлежат их собственнику. В таком случае оформлять право собственности на дом необходимо одновременно с покупкой и оформлением прав на участок, на котором такой дом расположен", – рассказали Москве 24 в пресс-службе Росреестра.

Если владельца заброшенного участка найти не удалось, то, возможно, это бесхозное имущество. По закону к заброшенным или бесхозным участкам можно отнести те, у которых нет собственника, собственник неизвестен или же отказался от них, говорит юрист. В этом случае сперва стоит проверить в Едином государственном реестре, поставил ли бесхозный участок на учет орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество.

Спустя год со дня постановки участка на учет муниципальный орган может обратиться в суд с требованием признать право собственности на него за муниципалитетом района. Если суд в этом отказал, то участок остается бесхозным и его можно приобрести на основании приобретательной давности, пояснила Спиридонова.



Мария Спиридонова член Ассоциации юристов России Для приобретения права собственности на основании приобретательной давности нужно, чтобы он не находился на учете, также нужно в течение 15 лет владеть этим участком добросовестно, открыто и непрерывно как своим участком.

Спустя 15 лет открытого владения бывшим заброшенным участком необходимо обратиться в суд за признанием права собственности. Юрист добавила, что обязательно потребуются доказательства с датами, свидетельствующие о владении этим участком в течение всех 15 лет.

Далее юрист советует обратиться в Росреестр для регистрации права собственности на основании судебного решения. По приобретательной давности получение заброшенного участка обойдется бесплатно, заключила Спиридонова.