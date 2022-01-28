Юрист рассказала, как законно завладеть заброшенным дачным участком

12:10
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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова описала в беседе с Москвой 24 порядок действий при желании оформить в собственность заброшенный дачный участок.
Если заброшенная дача находится в составе садового некоммерческого товарищества (СНТ), то соседи не могут ни занимать его, ни разрабатывать на нем огород, ни косить траву или распоряжаться им как-то еще. Прежде чем спешить захватить "заброшку", сперва необходимо попробовать найти владельца участка. Начать стоит с председателя СНТ, у которого обычно есть список членов кооператива, рассказала Спиридонова.
Параллельно юрист рекомендует заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Например, через онлайн-сервис на сайте кадастровой палаты. В документе будет более подробная информация о собственнике, участке и возможных обременениях.
"Земельным кодексом установлено, что судьба земельного участка и прочно связанных с ним объектов одинакова, если и земельный участок, и расположенный на нем дом принадлежат их собственнику. В таком случае оформлять право собственности на дом необходимо одновременно с покупкой и оформлением прав на участок, на котором такой дом расположен", – рассказали Москве 24 в пресс-службе Росреестра.
Если владельца заброшенного участка найти не удалось, то, возможно, это бесхозное имущество. По закону к заброшенным или бесхозным участкам можно отнести те, у которых нет собственника, собственник неизвестен или же отказался от них, говорит юрист. В этом случае сперва стоит проверить в Едином государственном реестре, поставил ли бесхозный участок на учет орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество.
Спустя год со дня постановки участка на учет муниципальный орган может обратиться в суд с требованием признать право собственности на него за муниципалитетом района. Если суд в этом отказал, то участок остается бесхозным и его можно приобрести на основании приобретательной давности, пояснила Спиридонова.
Спустя 15 лет открытого владения бывшим заброшенным участком необходимо обратиться в суд за признанием права собственности. Юрист добавила, что обязательно потребуются доказательства с датами, свидетельствующие о владении этим участком в течение всех 15 лет.
Далее юрист советует обратиться в Росреестр для регистрации права собственности на основании судебного решения. По приобретательной давности получение заброшенного участка обойдется бесплатно, заключила Спиридонова.
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