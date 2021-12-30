"Дачная амнистия" продлена в РФ до марта 2031 года

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии". Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации РФ.
Закон увеличивает срок действия "дачной амнистии" по сравнению с действующим еще на пять лет. Благодаря этому упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, жилые и садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.
Кроме того, по новым положениям закона пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.
В документе отмечается, что владельцам земельных участков, предоставленных гражданину до вступления в силу Земельного кодекса РФ (до 30 октября 2001 года) не потребуется обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него. Распоряжаться участками, в частности продавать их или передавать по наследству, граждане смогут, имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования.
Легализует закон и жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (до 14 мая 1998 года), которые расположены в границах населенного пункта на земельных участках и находятся в государственной или муниципальной собственности.
Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним потребуется подать одно заявление в орган местного самоуправления, приложив к нему документ, подтверждающий факт владения домом.
При этом "дачная амнистия" не будет распространяться на особо охраняемые территории.
Ранее закон о продлении "дачной амнистии" одобрил Совет Федерации. А в первом чтении законопроект был принят Госдумой еще 26 октября. Авторами инициативы выступили первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до марта 2031 года
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