Госдума приняла законопроект о продлении "дачной амнистии"

Фото: ТАСС/Pierre Teyssot/ESPA-Images



Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Человек, который постоянно проживает в возведенном до 14 мая 1998 года жилом доме без права собственности, может рассчитывать на предоставление этого земельного участка в собственность бесплатно. Проект касается участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

"Также предлагается установить, что для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо будет подать одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом", – говорится в сообщении.

Кроме того, регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно на земельный участок и жилой дом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это позволит защитить права граждан, которые получили такое имущество в наследство.

Ранее сообщалось, что садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут оштрафовать за неубранный снег. По мнению юриста, тот, кто не убирает снег на землях общего пользования, совершает административное правонарушение.

