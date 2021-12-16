Госдума приняла законопроект о продлении "дачной амнистии"

Фото: ТАСС/Pierre Teyssot/ESPA-Images
Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает пресс-служба органа.
Человек, который постоянно проживает в возведенном до 14 мая 1998 года жилом доме без права собственности, может рассчитывать на предоставление этого земельного участка в собственность бесплатно. Проект касается участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.
"Также предлагается установить, что для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо будет подать одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом", – говорится в сообщении.
Кроме того, регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно на земельный участок и жилой дом.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это позволит защитить права граждан, которые получили такое имущество в наследство.
Ранее сообщалось, что садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут оштрафовать за неубранный снег. По мнению юриста, тот, кто не убирает снег на землях общего пользования, совершает административное правонарушение.
В России предложили сделать "дачную амнистию" бессрочной
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: