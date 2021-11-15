В России упростили правила подключения дачных участков к электричеству

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В России упростили подключение садовых и дачных участков к электросетям. Новые правила вступили в силу в конце октября, сообщает газета "Известия".

Таким образом, дачники и садоводы получили право самостоятельно договариваться с энергосбытовыми организациями, не уведомляя об этом правление СНТ или ДНТ. Направлять заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены ближе всего к земле, также можно самостоятельно.

Как рассказал изданию начальник пресс-сектора электрических сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Тварнов, заявку можно подать через официальный сайт локальной сетевой организации или обычной почтой, при этом никаких дополнительных документов от СНТ или ДНТ заявителю предоставлять больше не требуется.

Кроме того, правление СНТ не имеет права препятствовать подключению к сети. Тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания, она же и осуществит подключение за обоснованную фиксированную плату в течение 30 дней. Об этом ранее на правительственном совещании рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Чинить препятствия садоводам, которые решили действовать в обход товарищества и напрямую выйти на сетевые организации, запрещено. Об этом, в свою очередь, рассказала адвокат адвокатской конторы "Бородин и Партнеры" Ольга Туренко.

"Также запрещено препятствовать сетевым организациям в проведении технического подключения. Кроме того, участники СНТ и ДНТ не должны платить за расширение сетей и поддерживать оборудование в работоспособном состоянии", – пояснила она.

Также уточняется, что отказать в подключении могут только в двух случаях: при отсутствии полного пакета документов, прикладываемых к заявке на технологическое присоединение, и при значимой удаленности от сетей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили продлить "дачную амнистию". Если законопроект будет принят, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.