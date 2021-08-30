В Госдуме предложили продлить "Дачную амнистию" до 2031 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента внесен законопроект о продлении "дачной амнистии" до 2031 года.
Он уточнил, что проект закона в Госдуму был внесен им и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.
"Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет", – приводит слова Крашенинникова ТАСС.
Если законопроект будет принят, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.
Ранее Владимир Путин подписал закон о продлении срока "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года и распространении ее действия на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Строения должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом, для исключения случаев строительства домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖ.
Авторами данной инициативы являются сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.
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