Совфед одобрил закон о "гаражной амнистии"

Фото: depositphotos/PrimDiscovery

Сенаторы в ходе заседания верхней палаты парламента одобрили закон о "гаражной амнистии". До этого документ в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

Согласно закону, до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий капитальный гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на безвозмездное предоставление в собственность земельных участков, на которых они расположены. Такое правило распространяется и на гаражи, расположенные в гаражных и гаражно-строительных кооперативах.

Закон распространяется в том числе на металлические некапитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, если земля выделена именно под строительство гаражей.

Помимо этого, у инвалидов будет приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража или для стоянки их средств передвижения возле места жительства. Кроме того, для них это будет бесплатно.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Ранее сообщалось, что под действие "гаражной амнистии" подпадают почти 3,5 миллиона человек, которые владеют гаражами и землей под ними более 16 лет. Чтобы официально зарегистрировать право собственности на гараж, человек должен будет подтвердить факт владения им любыми документами, обратившись в муниципальные органы или МФЦ.