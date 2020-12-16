В Госдуму внесли законопроект о "гаражной амнистии"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Депутаты "Единой России" внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии", сообщает Telegram-канал партии.
"Документ касается почти 3,5 миллиона человек, которые владеют гаражами и землей под ними более 16 лет", – говорится в сообщении.
В "ЕР" пояснили, что инициатива касается капитальных сооружений. Чтобы официально зарегистрировать право собственности на гараж, человек должен будет подтвердить факт владения им любыми документами, обратившись в муниципальные органы или МФЦ.
"Гаражная амнистия" будет действовать до 2026 года. Планируется, что процедура оформления будет бесплатной для малоимущих граждан. Соответствующие нормы "Единая Россия" уже прорабатывает с правительством", – сообщили в партии.
Ранее Владимир Путин подписал закон о продлении срока "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года и распространении ее действия на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Закон продлевает на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома.
Облегчит ли жизнь столичных автовладельцев "гаражная амнистия"
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