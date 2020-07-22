Мишустин рассказал, как потерял гараж

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства рассказал, как потерял гараж, сообщает "Газета.ру".

Глава кабмина подчеркнул, что не понаслышке знаком с вопросом гаражной амнистии, поскольку сам пострадал из-за отсутствия такого закона.

"У меня был гараж, и его, к сожалению, мы не смогли удержать. Да, это правда", – заявил премьер. Он посетовал, что в Советском Союзе не было формы правильно оформленной частной собственности.

В связи с этим Мишустин лично собирается поддерживать законопроект о гаражной амнистии. Он назвал это восстановлением справедливости.

Премьер добавил, что свой гараж вряд ли уже вернет, так как на его месте теперь построено что-то другое.

Проект федерального закона, посвященного урегулированию вопросов приобретения прав на гаражи и земельные участки, внесли в правительство России в феврале.

Считается, что введение закона облегчит процедуру оформления подобных объектов, поскольку в законодательстве появится определение "гараж".

В законопроекте закрепляется перечень документов, которые будут подтверждать наличие гаража у гражданина. В частности, среди них фигурируют материалы технической инвентаризации, а также те, которые подтверждают внесение оплаты за эксплуатацию гаража.