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Город

15:42

В Бабушкинском районе построят гаражный комплекс

город недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Бабушкинском районе столицы появится четырехэтажный гаражный комплекс на 800 машино-мест. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что решение о строительстве приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина по просьбам членов гаражно-строительного кооператива.

Сейчас на территории будущего комплекса расположены индивидуальные гаражи. Площадь земельного участка составляет 1,2 гектара.

Ранее специалисты назвали самые частые ошибки столичных автомобилистов при оплате парковок. Ими оказались неверно введенный номер автомобиля и неверно указанная парковочная зона.

Московские автомобилисты также часто ошибались при выборе мест для парковки. Они оставляли свои машины на местах для грузовиков и автобусов, где запрещена стоянка легкового транспорта.

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