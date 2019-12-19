Собянин осмотрел новую детско-взрослую поликлинику в Бутырском районе

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Сергей Собянин побывал с рабочей поездкой в новом здании детско-взрослой поликлиники в Бутырском районе столицы в четверг, 19 декабря. Помещение уже построено, но пациентов там пока не принимают.

"Меня спрашивали о вашей поликлинике: "Когда запустим, когда переедем в новую поликлинику?" Не так долго ее строили. В прошлом году только начали, в этом году закончили в рекордно короткие сроки. И я так понимаю, что она востребована", – сказал мэр.

Он добавил, что новое здание поликлиники оснащено современным оборудованием, имеет удобную логистику и комфортные просторные кабинеты.

Обновленная поликлиника располагается по адресу: улица Яблочкова, дом 3, строение 1. По плану в новое здание переедут все три амбулаторных учреждения района: женская консультация, а также детское и взрослое отделения поликлиники (у последних будут раздельные входы).

В новом корпусе 7 этажей, возводили здание по индивидуальному проекту на месте снесенных гаражей. Кабинеты специалистов размещали с учетом ожидаемых потоков посетителей. Здание в том числе оборудовано для удобства маломобильных посетителей.

Детское отделение обновленной поликлиники будет включать в себя кабинеты педиатров, отоларинголога, офтальмолога, невролога и ряда других востребованных специалистов. Кроме того, ожидается открытие дневного стационара и кабинетов медпрофилактики "Здоровое детство".

Что касается отделения для взрослых, то здесь будут размещены зона вакцинопрофилактики, блок врачей-специалистов, дневной стационар на 10 коек, хирургический блок и отделение реабилитации.

Для полноценного функционирования новой поликлиники было закуплено современное медицинское оборудование: рентген-аппараты, аппараты УЗИ, электрокардиографы, устройства для проведения кардиограммы и электроэнцефалограммы.

На расширенном заседании президиума Государственного совета РФ по теме здравоохранения мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице раньше других регионов начнут программу модернизации поликлиник. В ближайшие три года в Москве обновят примерно 150 медучреждений.

