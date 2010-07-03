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Мэр Москвы

14:51

Около 80 процентов москвичей довольны услугами медучреждений столицы – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин город медицина

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Примерно 80 процентов жителей города довольны услугами медицинских учреждений столицы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на Сергея Собянина.

"Если посмотреть опросы, то это удивительная картина. Когда у человека спрашивают на выходе из больницы, из поликлиники, то 70-80 процентов говорят, что все хорошо, спасибо, что все замечательно", – заявил мэр Москвы.

На положительный отклик аналогичного уровня указывают и главные врачи районных поликлиник. Сообщается, что в ходе личного приема о качестве медицинской помощи в столице высоко отзываются около 90 процентов москвичей.

Выборка для исследования достаточно обширна. По словам Собянина, жители Москвы посещают поликлиники более 100 миллионов раз ежегодно. Характер обращений при этом разнится, но достаточно высокий показатель свидетельствует о востребованности и доверии к системе столичной медпомощи.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва раньше других регионов приступит к программе масштабной модернизации первичного звена здравоохранения, а именно поликлиник. Концепцию и ряд готовых проектов уже согласовали. За три года планируют обновить порядка 150 учреждений.

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