Минздрав: в Москве за год стало почти на 2 тыс врачей больше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины, а именно городских поликлиник. Об этом сообщили СМИ на основе данных Минздрава РФ.

Динамика показывает, что в 2018 году в столице появилось практически на 2 тысячи новых медицинских специалистов больше, чем в 2017 году. При этом в целом рост врачей в Москве составил 3,5 процента (1822 специалиста). Количество работников сферы здравоохранения продолжает расти.

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения Москвы объявила о закупке нового диагностического оборудования. До конца текущего года планируется приобрести порядка 2 тысяч приборов и систем.

"Это порядка 140 единиц аппаратов ультразвуковой диагностики для врачей-кардиологов, более 1,5 тысячи единиц техники для проведения функциональной диагностики (системы суточного холтеровского мониторирования ЭКГ и АД, электрокардиографы)", – сообщили в ведомстве.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал, что на следующий год запланирована модернизация оборудования для лучевой диагностики.

"Сейчас начинается масштабная программа по обновлению диагностического оборудования, установленного в московских поликлиниках. На 2020 год также запланирована модернизация оборудования для лучевой диагностики. В поликлиники будет закуплено более 90 единиц "тяжелой" техники: рентгеновские аппараты, маммографы, аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии", – подчеркнул он.

Сергей Собянин ранее заявил, что столица первой среди регионов приступит к модернизации поликлиник. По словам градоначальника, за год в столичных учреждениях здравоохранения первичного звена совершили более 100 миллионов посещений.

В ближайшие три года в Москве планируют модернизировать примерно 150 поликлиник. Обновленные учреждения будут максимально соответствовать современным нормам медицинского обслуживания и комфорта пациентов.